FOTO: Pogrešan že drugi 11-letnik, rjavolas in modrook

LJUBLJANA – Po nenavadnem izginotju 11-letnega Uroša Žarića Dabića smo na spletni strani policije zasledili, da pogrešajo še enega 11-letnika. Gre za Mirosa Godca, visokega približno 140 cm, suhe postave, temno rjavih daljših las in temno modrih oči.

»Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200,« so zapisali na spletni strani policije. Od kdaj je Miros pogrešan in kje so ga nazadnje videli, še preverjamo.

Uroša pogrešajo že skoraj mesec

11-letnega Koprčana Uroša pa družina pogreša že od 17. avgusta. Na policiji primera še niso razrešili zato ni jasno, ali je deček pogrešan ali ugrabljen.