Mladi nogometaš Uroš ugrabljen ali pogrešan?

KOPER – Mati Danijela Dabić iz Kopra in preostali člani družine pogrešajo 11-letnega Uroša Žarića Dabića že pol meseca, natančno od 17. avgusta. Koprski policisti, ki od 19. avgusta s polno paro rešujejo ta primer, dečkovega izginotja še vedno niso razvozlali.



Vest o tem, da je mladoletnik pogrešan, smo mediji objavili pet dni pozneje, 22. avgusta. Zgodba pa do zaključka redakcije še nima srečnega razpleta. Tako se je v osnovni šoli na koprskem Markovcu, kjer bi sedel v klopi 6. a razreda, na žalost Uroševih sošolk in sošolcev pouk začel brez njega.



Uroš, obetajoči član podmladka nogometnega kluba FC Koper, je 11. rojstni dan obhajal junija.



Izpisnica s ponarejenim podpisom



Njegova 38-letna mama in 44-letni oče Milan Žarić, ki je tudi živel v Kopru, sta se po 13 letih skupnega življenja razšla junija, na začetku poletja. Skrbništvo za sina si delita.



Danijelina zaskrbljenost zaradi sinovega izginotja je prešla že v mučno agonijo, ki je zaobjela še preostale družinske člane: dedka, babico, teto, strica, tudi prijatelje, sosede in znance. Vsi po vrsti so obupani, zgroženi, v šoku – saj ne vedo, niti kje Uroš živi niti ali hodi v šolo, kako mu je.



»Niti poslovili se nismo od njega,« pove deček, ki ga je z Urošem družila tudi nogometna žoga. Dejal je le, da »odhaja na morje in se spet vidimo v šoli«.

