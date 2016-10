FOTO: Kombi povozil pešca, vsa pomoč je bila zaman

MENGEŠ – V četrtek zjutraj se je na Slovenski cesti zgodila tragična prometna nesreča , ki je vzela življenje pešca.

Iz ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so jih o nesreči obvestili ob 7. uri zjutraj. Ogleda sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka, po do zdaj zbranih obvestilih pa so ugotovili, da sta bila v nesreči udeležena 47-letni voznik kombija peugeot boxer, ki je vozil po Slovenski cesti iz smeri Kamnika proti Trzinu, in 78-letni pešec, ki je prečkal vozišče zunaj prehoda.

Pešec je pri trčenju utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče.

Policija vse okoliščine nesreče še preiskuje in bo o njih obvestila pristojno tožilstvo.

