Huda smrt: povozil jo je 34-letnik, nato jo je vrglo v avto 35-letnika

VELENJE – Iz celjske policijske uprave so sporočili, da so bili danes okoli 6.20 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na prehodu za pešce v Šaleku na območju Velenja.

Peška (45) je na prehodu za pešce prečkala vozišče, vanjo pa je trčil 34-letni voznik kombiniranega vozila, ki je vozil iz smeri Slovenj Gradca proti Velenju. Peško je nato odbilo še v osebno vozilo, s katerim je iz smeri Velenja pripeljal 35-letni voznik. Peška je na kraju nesreče poškodbam podlegla.

Med letošnjimi 17 smrtnimi žrtvami prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje sta bili dve peški.

Tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin je ob tem zapisala: »Pešci so v jesenskih in zimskih dneh, ko je vidljivost zmanjšana zaradi teme in slabših vremenskih razmer, med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise. Pešce ob tej priložnosti še posebej opozarjamo, naj se kljub prižgani zeleni luči na semaforju ali prečkanju ceste na prehodu vedno prepričajo, ali so se vozila tudi dejansko ustavila. Poskrbijo naj, da bodo v prometu čim bolj vidni. Nosijo naj svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo njihovo vidnost, na primer odsevne trakove in kresničke. Upoštevajo naj prometne predpise, cesto naj prečkajo na označenih prehodih za pešce, v semaforiziranih križiščih ob zeleni luči, hodijo naj po pločnikih oziroma ob levem robu vozišča. Vozniki naj bodo na pešce v tem času še posebej pozorni. Odstopijo naj jim prednost, hitrost svoje vožnje prilagodijo razmeram in dosledno upoštevajo hitrostne omejitve. Na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, tako pred šolami kot v naseljih, naj vozijo še posebej previdno. Zunaj naselij pa naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.«