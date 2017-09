FOTO: Beli prah v Domžalah: razkrivamo, kako nevaren je

DOMŽALE – Danes okoli 8. ure so policiste obvestili, da se je v podjetju v Domžalah iz ene izmed pošiljk raztresel beli prah, kot smo že poročali .

Policisti so kraj zavarovali, posredovale so pristojne službe, ki so izvedle postopke, predvidene ob takih dogodkih. Pet oseb, ki so imele stik z omenjeno pošto, je bilo v karanteni. Ovojnica s snovjo je bila odpeljana v analizo, kjer so ugotovili, da snov ni nevarna za zdravje in življenje ljudi.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, poroča PU Ljubljana.