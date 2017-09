DOMŽALE – Podjetje na območju Domžal je prejelo pošiljko, iz katere se je usul bel prah. Intervencijske službe so že na kraju, potekajo vsi ukrepi, ki so potrebni v takih primerih, so nam povedali na PU Ljubljana o dogodku, o katerem so bili obveščeni malo po 8. uri.

Pet ali šest oseb je bilo v stiku s to pošiljko in so trenutno v karanteni.