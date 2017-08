Deklico, ki jo je zbil tovorni vlak, so oživljali, a zaman

RODICA – V sredo nekaj pred 16. uro se je na Rodici pri Domžalah zgodila huda nesreča, v kateri je umrla približno 10 let stara deklica.

Kot poročajo na spletni strani Domžalec.si, je progo na železniški postaji nekaj trenutkov pred usodno nesrečo prečkalo več otrok, tovorni vlak pa je zbil nesrečno deklico, ki je umrla na kraju nesreče. Šlo naj bi za domačinko.

Vodja izmene poklicnih gasilcev, ki so jih poklicali na pomoč, Matjaž Hribar je razkril, da so bili o nesreči obveščeni ob 15.52. Deklico naj bi po trčenju odbilo na bližnji travnik. Gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči domžalskega zdravstvenega doma so jo oživljali, a je bil zanjo trk usoden.

Kot smo že včeraj poročali, se je nesreča zgodila na prehodu, ki je zaznamovan s prometnim znakom – andrejevim križem . Nesreča se je zgodila, ko je po tirih pripeljal tovorni vlak iz smeri Kamnika proti Ljubljani.