Groza: pri Domžalah vlak do smrti zbil mladoletno osebo

MENGEŠ – V popoldanskem času se je zgodila nesreča, v kateri je življenje izgubila mladoletna oseba.

Po zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja je znano, da je oseba kolesarila iz smeri Rodice proti Mengšu in prečkala s prometnim znakom zaznamovani prehod, ko je iz smeri Kamnika proti Ljubljani pripeljal tovorni vlak in trčil vanjo.

Ogled na kraju je zaključen, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin.