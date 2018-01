Čistilka odnesla dokaze o Marijevi smrti

Kjer je obležal Mario, so mu prijatelji prižigali svečke. Foto: Aleš Andlovič

Čistilka je s tal pobrala pleteno podkapo, črn pulover in kar 13 okrvavljenih papirnatih robcev. Foto: Marko Feist

MARIBOR – Čeprav je bilo pričakovati, da bodo okoliščine 22 dni po tragičnem pretepu na Vodnikovem trgu v Mariboru veliko bolj jasne, če že ne pojasnjene, še zdaleč ni tako. Smrt 25-letnega Maria Krnjića iz Bohove v občini Hoče - Slivnica je še vedno zavita v tančico skrivnosti, njegov krvnik pa se še vedno svobodno sprehaja.

Izvedeli smo, da preiskovalci »utemeljeno sumijo«, kdo je zabodel Krnjića, a proti njemu nimajo kronskih dokazov, s katerimi bi ga lahko ovadili in vtaknili v pripor. Smo se pa dokopali do dokumentov, ki razkrivajo vzrok pretepa in tudi skoraj vse udeležence.

Celjski in mariborski BMW

Tistega 7. januarja zjutraj so bila vrata gostinskega lokala Podroom na Vodnikovem trgu, v katerem se zbirajo predvsem ljubitelji glasbe iz republik nekdanje skupne države, že zaprta. Blizu vhoda v lokal se je v avtomobil BMW poskušala spraviti osmerica (štirje fantje in štiri dekleta) s Celjskega, na sovoznikovem sedežu sta že sedeli 20-letna Katja Berić in dve leti mlajša Kristina Jerković. Medtem se je za celjskim beemvejem pripeljal beemve, za volanom katerega je sedel 36-letni Pesničan Sergej Mirjanić. Ker je prej v klubu spoznal celjski dekleti, ju je iz avtomobila poskušal prepričati, naj se ne odpeljeta skupaj s prijatelji proti domu, ampak gresta z njim.

