Pretepena pevka se je vrnila na urgenco, vso noč je bruhala

Srbski mediji so v soboto poročali, da je pevkopretepel mož, da je morala na urgenco, danes pa srbski Blic razkriva podrobnosti dogajanja za štirimi stenami. Vse skupaj se je dogajalo v njunem domu na Dedinjah, kamor se je Luka opit vrnil pozno ponoči. Legel je k njej v posteljo, ona pa je v tistem na mobilniku videla sporočila domnevne ljubimke, zaradi česar sta se hudo sporekla. Po verbalnem obračunu je Luka izgubil živce in soprogo nekajkrat udaril, tudi v predel trebuha, kjer ima brazgotino po carskem rezu, in jo vlekel po stanovanju.Nataša je zaradi poškodb glave sama poiskala pomoč na urgenci, ob njej pa je bila sestra. »Stiskal me je, klofutal, udarjal z rokami in brcal,« je dejala pretepenka, moža pa označila kot pijano budalo. Dan po napadu se je znova vrnila na urgenco, saj je zaradi pretresa možganov večkrat bruhala.»Natašinega moža je aretirala policija, pridržan bo 48 ur, izključen pa ni niti pripor zaradi nevarnosti ponovitve dejanja,« je pojasnil Natašin odvetnik. Slišati je, da sta se zakonca prerekala tudi zaradi denarja. Luka je menda večkrat brez vprašanj jemal denar z njenega računa. Nataša, sicer serijska soproga (to je njen tretji zakon, iz prvega z vaterpolistomima hčer, z rokometašempa je bila poročena v obdobju 2015–2017), se je z Luko poročila 25. septembra lani na Ibizi, ko se torej ločitveni papirji niso niti dobro ohladili, nato pa je rodila deklico. Po zadnji družinski drami bo Nataša menda zahtevala ločitev ...