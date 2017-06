Zlomljena Severina: Jočem

Položaj hrvaške zvezdnice Severine Kojić je ganil mnoge matere, tudi slavne. Violončelistka Ana Rucner je, da bi jo podprla v boju za sina Aleksandra, na facebooku osnovala skupino I ja sam majka (Tudi jaz sem mama, op. p.), skupina pa iz ure v uro šteje več članic.

Tej podpori Severini se pridružujejo slavne in manj slavne matere, med katerimi so tudi glasbenici Marina Tomašević in Žanamari Perčić, igralka Doris Pinčić Rogoznica ter mnoge druge. V skupini se tako vrstijo besede podpore, nekatere pa pišejo tudi o svojih bojih na sodišču oziroma o tem, kako se borijo za svoje otroke. Skupina, ki ima že skoraj 3000 članic, se je dotaknila tudi zvezdnice same, ki se je oglasila, češ da njihova sporočila prebira znova in znova.

»Drage moje, berem in jočem. Toliko moči ste mi dale. Hvala vam za prelepe besede, za podporo in človeškost. Verjamem, da se mnoge prepoznajo v mojem položaju, a najtežje se je boriti sam zase. Vsako vaše sporočilo preberem znova in znova. Dober občutek je, ko veš, da nisi sam, bog vas blagoslovi,« je zapisala.

Naj spomnimo: sodišče je nedavno odločilo, da bo njen sin en teden živel pri njej, drugi teden pa pri očetu Milanu Popoviću. Poleg tega bo mali Aleksandar večino poletja pri očetu, tako da ga Severina 200 dni v letu ne bo videla , poroča hrvaški portal 24sata.