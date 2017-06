Šok za Severino, kaj bo z njenim sinom?

Hrvaška megazvezdnica Severina Kojić (45) je le dočakala odločitev sodišča glede skrbništva nad sinom Aleksandrom, ki ga ima s srbskim milijarderjem Milanom Popovićem (51).

A pevki odločitev ni prinesla nasmeha na obraz, saj naj bi sodnica Verica Nikić odločila, da bo petletnik teden dni živel pri mami, teden dni pa pri očetu, poleg tega naj bi bil pri Severini zgolj teden dni v juliju in teden dni v avgustu, preostali čas pa bo živel z očetom. To po poročanju portala 24sata pomeni, da Severina kar 200 dni na leto ne sme videti sina niti stopati z njim v stik, kadar je deček z očetom.

Njena odvetniška ekipa se je na to že pritožila, upajo, da si bo sodišče kmalu premislilo. »Ni res, da je Severina izgubila boj za skrbništvo, tako kot trdijo srbski mediji. Resnica je, da so sprejeli ukrep, ki je zunaj vseh zakonskih predpisov in jih ne bi komentiral,« je na to dejal pevkin menedžer Tomislav Petrović.