FOTO in VIDEO: Svetovno znana diva je hotela biti seksi, a so jo popljuvali

Ena izmed najbolj priljubljenih svetovnih pevk, Mariah Carey, je po sramoti, ki jo je pred mesecem dni doživela na Times Squaru, doživela novo razočaranje. Fotografija in posnetka, ki ju je namenila svojim oboževalcem, niso bili niti najmanj tako priljubljeni, kot je pevka verjetno pričakovala.

47-letna diva je na svojem instagram profilu delila fotografijo in videa iz telovadnice, v katero se je odpravila v kar neprimerni opravi. Mrežaste nogavice, visoke pete in premajhen korzet za bujno oprsje naj bi verjetno delovali seksi, mnogim njenim oboževalcem pa so se zdeli naravnost smešni. Objave tako niso požele željenega uspeha: mnogo jih je mislilo, da je Mariah oblečena popolnoma neprimerno za svojo starost in je daleč od tega, da bi bila zapeljiva. Mogoče se bo diva res morala začeti oblačiti svojim letom primerno, kaj pravite?

A photo posted by Mariah Carey (@mariahcarey) on Feb 2, 2017 at 7:35pm PST

A video posted by Mariah Carey (@mariahcarey) on Feb 2, 2017 at 7:30pm PST