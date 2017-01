VIDEO: Tako se je osramotila Mariah Carey

Ena največjih glasbenih div vseh časov Mariah Carey vstopa v novo leto zagotovo ne bo ohranila v lepem spominu. Pevki se je namreč nastop na Times Squaru, ki ga je spremljalo več milijonov parov oči, povsem ponesrečil. Besna je odšla z odra, danes pa je na instagramu delila še posnetek ob katerega je zapisala: »S*anje se dogaja.«

Mariah se je med nastopom soočila s kar nekaj tehničnimi težavami, ki so razkrile, da ni pela v živo. Med prepevanjem skladbe Emotions se je njen nastop spremenil v pravo katastrofo, ko so se začele težave z zasloni.

»Nismo naredili preizkusa za to skladbo ... ni vokalov, a je, kar je. Prepuščam vam, da pojete,« je dejala in se enostavno le sprehajala po odru in večkrat prosila, naj vklopijo njene zaslone, a to se ni zgodilo.

Po katastrofi je bila Mariah vidno razburjena in nadaljevala nastop ter odpela We Belong Together, a je bilo videti, da ne poje v živo. Po nastopu pa je besno odvihrala z odra.