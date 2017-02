FOTO: Svet je spet v skrbeh za Melanio. Kaj ji je?

Vznemirjenje po uradni razglasitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA se je poleglo, njegova žena, prva dama slovenskih korenin, Melania Trump pa se v teh tednih ni veliko kazala v javnosti.

Govorice o tem, da je Melania ob svojem možu nesrečna , so se tako malce polegle, po posnetkih z zabave ob superbowlu pa je svet spet v skrbeh. O tem priča mnogo objav na družabnih omrežjih, ki prikazujejo fotografije prve dame z nesrečnim izrazom na obrazu. Zaskrbljeni Američani so znova predlagali, da bi bilo Melanio treba »rešiti«, čeprav so drugi pripomnili, da je vse skupaj enostavno pretiravanje. Melania se namreč na fotografijah zdi bolj zdolgočasena kot žalostna, kar bi bilo ob takem športnem dogodku tudi upravičeno. Kaj menite?