FOTO in VIDEO: Kaj ji je rekel Donald? Melanii se je zmračil obraz

Po uradni razglasitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA je ta videti vse bolj srečen in samozavesten, prav nasprotno pa je z njegovo ženo Melanio. Nova prva dama se na več fotografijah in posnetkih zdi izredno žalostna, česar niso opazili le njeni zaskrbljeni sonarodnjaki, temveč tudi Američani sami.

Spletni uporabniki so opozorili na to, da se Donald skoraj ne ukvarja s svojo lepo ženo ter da nanjo včasih celo pozabi. Ni čudno torej, da Melania na posnetkih ni videti srečna in da mnogi sočustvujejo z njo. »To me res žalosti, iskreno mi je hudo zanjo. On je ne ceni in ona se sploh ne zdi srečna,« je zapisala ena izmed njih.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR