Zvezdnica šova s Pop TV grozila policistom s smrtjo otrok

CELJE – Ksenija Kranjec, nekdanja udeleženka šova Big Brother, je policista obtožila ostudnih dejanj. O vsem tem se je razpisala na facebooku, mi pa smo to povzeli v članku na povezavi . Pred nekaj minutami smo prejeli odgovore policije, ki jih je pripravila Milena Trbulin iz PU Celje in ki razkrivajo še drugo plat medalje. Objavljamo jih v celoti (nelektorirano):

»Včeraj, 10. septembra 2017, nekaj pred drugo uro zjutraj, je patrulja policistov Policijske uprave Celje, v Podklancu pri Dravogradu, zaradi vožnje pod vplivom alkohola, izvajala postopek z voznico osebnega avtomobila. V postopek policistov se je vmešala sopotnica, ki je bila vidno pod vplivom alkohola in ni bila pripeta z varnostnim pasom. Sopotnica je žalila policista in policistko, jima grozila in ni upoštevala njunih ukazov, da s kršitvijo preneha. Sopotnica je nato izstopila iz vozila in pričela nekontrolirano hoditi po cesti, pri čemer se je ustavila na sredini ceste in se vrtela, tako da sta policista morala ustaviti promet, da se je lahko varno vrnila do vozila. Po ponovnem opozorilu policistov in na prigovarjanje voznice, se je vrnila v vozilo, na sopotnikov sedež. Med nadaljnjim postopkom z voznico je sopotnica znova žalila policista, vpila in jima grozila, nakar se je poskušala presesti na voznikov sedež, pri čemer je spravila vozilo v pogon in z njim zapeljala na cesto. Ker ni upoštevala ukazov policistov, sta ji policista nadaljnjo vožnjo preprečila tako, da sta aktivirala ročno zavoro in izvlekla ključe ... «

