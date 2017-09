Znani Slovenki policisti nataknil lisice, potem pa ... »Posiljevalec!«

Udeleženka slovenskega Big Brotherja Ksenija Kranjec, ki je precej hitro zapustila šov, se je pa udeležila še enega srbskega, Parov, je napovedala tožbo. Uperjena bo proti policistu, domnevno PP Dravograd.

V zapisu, ki ga je objavila na facebooku, naj bi bil policist na delovnem mestu alkoholiziran in izvajal fizično nasilje. Kranjčeva ga je označila za posiljevalca: »Komaj čakam, da te vidim jokati na sodišču. /.../ Ta pošast si službe policaja ne zasluži! Sem na urgenci in ga bom tožila. Spolno nadlegovanje v bunkerjih? Fuj! Kdo nas ščiti? Kriminalci? Jokala sem kot dojenček! Brez moči v lisicah, medtem ko je on želel storiti marsikaj groznega! Ampak je bila moja sila večja! Stran s takšnimi policaji! Vseživljenjska travma! Naj izve vsa Slovenija!«

Objava je z njenega facebooka kasneje izginila, sledil pa je nov zapis, ki ga lahko vidite spodaj. Če ga povzamemo: Ksenija je zdaj dobro, upa pa, da mož v modrem čim prej odloži svojo uniformo.

Dogodek preverjamo pri PU Celje.