VIDEO: Tako so Latvijci vse jutro peli slovensko himno

Potem ko so Gogi in člani ekipe na evropskem prvenstvu v košarki premagali Latvijo in se uvrstili v polfinale , so posledice naše zmage že tu.

Voditelja na Hitradiu Center Tanja in Kori sta namreč pred napeto tekmo stavila z voditeljema enega od latvijskih radijev. In stava je bila, da poraženec odpoje himno zmagovalca.

In seveda so Latvijci suvereno pristali na dogovor in bili prepričani, da bosta po tekmi slovenska radijca pela latvijsko himno. Napaka. Zato so voditelji latvijskega radia Star Fm morali vse jutro prepevati slovensko.