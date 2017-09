Slovenija se je uvrstila v polfinale!

Slovenija se je prek Latvije prebila do polfinala evropskega prvenstva in si s tem zelo povečala možnosti za želeno medaljo.

Po prvi četrtini je Slovenija prevzela vodstvo za 11 točk, vendar je Latvija pokazala zobe in ob polčasu vodila za štiri.

Že na začetku drugega polčasa so fantje slovenske reprezentance znova pokazali, kako odločeni so priti v polfinale – delni izid na začetku tretje četrtine je bil 11 : 0. V zadnjo četrtino so se podali z 10 točkami prednosti.

Zadnja četrtina je bila že od samega začetka napeta in po nekaj osebnih napakah je Slovenija izgubila nekaj priigrane prednosti. Tri minute pred koncem pa je s trojko Dončiča znova vodila šest točk.

Na koncu je Slovenija premagala Latvijo z izidom 103 : 97.

Najboljša strelca pri Sloveniji sta bila Luka Dončić s 27 točkami in Goran Dragić s šestindvajsetimi.

Slovenija se je drugič v zgodovini uvrstila v polfinale EP, še vedno pa čaka na svojo prvo medaljo. Leta 2009 na Poljskem je tekmovanje zaključila z dvema poraza in osvojila četrto mesto