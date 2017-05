VIDEO: Mili ne more brez Mirele: kamere spet ujele, kako jo je poljubljal

Mirela je v Parih (Parovi) dvignila ogromno prahu. Ko je močno opita skočila pod odejo z Milijem, je poskrbela za pravi škandal. Še večji pa je nastal, ko so bili nekateri, ki so spremljali, kako sta se predajala strastem, prepričani, da je bila posiljena.

V soočenju za mizo je Mirela Nikoli dejala, da ni nikoli dejala, da je bila posiljena, niti ni mislila, da se ljubi z njim.

Po vroči in divji noči pa Mili očitno ne more brez Mirele. Sledi ji na vsakem koraku in išče stik z njo. Šepeta ji na uho in jo poljublja. Vse to so seveda ujele tudi kamere.

Le kaj bo na to porekel njen zaročenec Andrej, ki je prosil za pomoč, da pride v stik z njo tudi slovensko ministrstvo za zunanje zadeve?