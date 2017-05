Akcija za Mirelino rešitev? Aktiviralo se je tudi ministrstvo

Andrej Laharnar, partner Mirele Lapanović, ki sodeluje v srbskem šovu Pari (Parovi), je povsem obupan. Včeraj je v družbi prijatelja Boruta in Rebeke potrkal na vrata ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) v Ljubljani in jih prosil za pomoč. Vsi trije so namreč prepričani, da je bila Mirela v šovu pred dnevi posiljena, prepričani so tudi, da jo zasvajajo s tabletami, produkciji oddaje pa očitajo, da jim onemogoča priti v stik z njo. Pravijo, da vse klice iz Slovenije blokirajo.

»Radi bi ji povedali, kaj se dogaja, ker ona se nič ne spomni. Po videnem, je zagotovo na tabletah. Tako sklepam po njenem obnašanju. Sama se bo odločila, ali želi zapustiti hišo. Mi si želimo le v stik z njo,« je razlagal Laharnarjev prijatelj.

Informacije smo preverili tudi na ministrstvu za zunanje zadeve, kjer so potrdili, da jih je Laharnar prosil za pomoč. »Partner slovenske državljanke Mirele Lapanović se je obrnil na konzularno službo MZZ in veleposlaništvo RS v Beogradu. V obeh primerih so mu svetovali, naj domnevno kaznivo dejanje prijavi policiji, bodisi slovenski bodisi srbski, ki je pristojna za reševanje tovrstnih primerov,« so pojasnili. Laharnarjev prijatelj pravi, da so jim še svetovali, naj se v družbi odvetnikov odpravijo v Srbijo.

Na MZZ podatkov o tem, ali je upošteval njihove nasvete, včeraj popoldne še niso imeli. »MZZ in slovensko veleposlaništvo v Beogradu primer spremljata in ukrepata v okviru svojih pristojnosti.«