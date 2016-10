VIDEO: Jokali boste: ko brezdomec objame slovensko voditeljico ...

Eva Cimbola, voditeljica na Radiu 2, tudi jeseni nadaljuje s presenečenji . Gre za rubriko, v kateri izpolnjuje želje radijskih poslušalcev. »Za vedno mi bo ostal v spominu trenutek, ko smo poslušalki pripeljali v studio njenega idola, pevca Petra Graša. Pričakala ga je z zavezanimi očmi. Naročili smo ji, naj se ga dotakne in ugotovi, kdo je. Njen odziv, ko smo ji sneli prevezo, je bil izjemen!« se spominja voditeljica.

Ganljivo do solz

Tokrat pa je bilo presenečenje še ganljivejše, saj je Eva presenetila brezdomca Željka. Ne le presenetila, polepšala mu je dan. Željko je tako sedel na kavi v enem od lokalov v Ljubljani, ko so do njega pristopili mimoidoči in pričeli peti. Željko, ki je bil vidno ganjen, je ob tem dočakal še Evin objem ...