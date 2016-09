Solze in smeh za mikrofonom

Natanko leto dni mineva, odkar je svetlolasa Eva Cimbola (29) začela delati na Radiu 2 – gre za radijsko postajo, ki je namenjena predvsem ženskam. To pa ji je, kot pravi, pisano na kožo. »Ker imamo veliko ženskih tem, se počutim kot doma – ličenje, moda, trači, da ne govorim o veliko glasbe, ki sprošča, poboža ušesa in nas ponese v mladost. Vedno sem vesela, da sem v družbi poslušalcev in jim lahko polepšam dneve. Radio 2 je sicer namenjen predvsem ženskam, ampak... Posluša ga tudi veliko moških,« poudarja radijska voditeljica.



Izumila je nov dan



Eva začne delati na radiu vsak dan okoli enajste ure, v etru pa jo prvič zaslišimo ob dveh popoldne. Med delom, v katerem zelo uživa, se zgodi tudi marsikaj zabavnega, kar nasmeje celotno studijsko ekipo. »Pred časom sem ustanovila nov dan v tednu. Med vremenom sem želela povedati, kakšno vreme bo v nedeljo, med govorjenjem pa sem naletela na besedo ponedeljek in iz tega je nastal nov dan, nedeljek,« se smeje.



Evina presenečenja



Ena od delovnih nalog, ki so ji še posebej ljube, so Evina presenečenja. Gre za rubriko, v kateri izpolnjuje želje radijskih poslušalcev. »Za vedno mi bo ostal v spominu trenutek, ko smo poslušalki pripeljali v studio njenega idola, pevca Petra Graša. Pričakala ga je z zavezanimi očmi. Naročili smo ji, naj se ga dotakne in ugotovi, kdo je. Njen odziv, ko smo ji sneli prevezo, je bil izjemen!« se spominja voditeljica, na katero je naredilo velik vtis tudi to, da je bil hrvaški zvezdnik za oboževalko brez zadržkov pripravljen pripotovati iz Splita v Ljubljano.



Hitro se jo spravi v jok



Eva zase pravi, da je 'jokica', saj ji solze spolzijo po licih že ob malo bolj žalostnem filmu. »Nazadnje sem jokala na dopustu, na sanjski plaži, med branjem knjige, ki jo je napisal moj prijatelj. V jok me je spravil opis dekleta, s katerim sem se poistovetila. Šlo je za njeno razmišljanje o tem, kako je vesela, da je obkrožena s pravimi ljudmi, da ni pomembno imeti veliko prijateljev, ampak da so tisti, ki jih imaš, pravi,« razlaga.



Na jok ji gre tudi med oddajo



Glede na to, da jo hitro kaj gane, ni nič nenavadnega, da ji gre pogosto na jok tudi ob ganljivih zgodbah, ki jih doživlja v studiu. »Dotaknejo se me družinske zgodbe, denimo ko hčerka pripravi presenečenje za očeta ali sin razlaga v mikrofon o svoji mami, zakaj je posebna, zakaj jo ima rad. So trenutki, ko gost joka, in takrat imam tudi jaz cmok v grlu – čeprav človeka sploh ne poznam,« pravi.

