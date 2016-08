Slovo Tomaža Ahačiča: boril se je do konca

Zjutraj je v javnosti odjeknilo, da se je poslovil glasbenik Tomaž Ahačič , ki je bil hud boj z boleznijo.

Nazadnje smo ga lahko spremljali v oddaji Znan obraz ima svoj glas, kjer je dokazal, da je bil mojster preobrazb, pred tem pa je bil najprepoznavnejši član glasbene zasedbe Yuhubanda.

Tomaž, ki so mu zaradi lepega glasu rekli tudi Fogl, se je še do pred kratkim redno javljal na facebooku, kjer je vsakič znova poudarjal, da se bo boril do konca in da upanja ni izgubil. Tudi v težkih časih je 46-letnik ohranjal smisel za humor, o čemer smo večkrat poročali, njegovi glasbeni kolegi pa so mu v podporo in pomoč priredili tudi koncert, na katerem je bil ganjen do solz.

Bolezen je bila usodna

Po tistem, ko je izvedel za bolezen, je redno obiskoval bolnišnico in prestal več operacij, a vendar je bilo vse zaman. Bolezen je bila usodna. Oktobra lani nam je napisal : »Pred kakšnim letom sem se med dremežem na domačem kavču po nesreči ugriznil v jezik. Zabolelo je le toliko, da človek reče av, in nastala je ranica. Nič posebnega, razen da kar ni in ni hotela izginiti. Malce se mi je zdelo čudno, predvsem pa moteče in sem si jo želel pozdraviti z domačimi zdravili. Potem pa je postajala vse večja, a ji tudi zaradi preobilice nastopov nisem posvečal pozornosti, ampak sem jo ignoriral, čeprav me je nekje globoko v podzavesti začelo malce skrbeti.« Vse težje je govoril in požiral, desna stran vratu mu je zatekla.

Žena ga je napotila k zdravniku, kjer pa je slišal kruto resnico: napadalna vrsta raka ploščatocelični karcinom. Preiskave so pokazale, da je rak že v celotnem žrelu, grlu in na obeh straneh bezgavk. Zaradi velikega tumorja je bila edina rešitev operacija, po kateri je ostal brez glasu, grla in jezika. Na dan operacije mu je umrl še oče, poleg tega so ga doletele hude finančne težave. A že takrat je sporočil, da se bo boril na vse ali nič, čeprav je bilo spoznanje, kaj pomenita življenje in zdravje, neznansko težko. »Ko gledam skozi okno jesenske barve, vem, da prihaja zima. A vem tudi, da bo za njo spet pomlad. In gledam svojo prelepo hčerko, kako odrašča. V teh trenutkih ne razmišljam samo o svoji usodi. Rečem si, da se vseeno izplača živeti,« je sporočil lansko jesen, zdaj pa se je za vedno poslovil.

Naj počiva v miru.