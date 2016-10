Senad se je lizal kar z dvema

Senad je očitno velik zapeljivec. Anna je namreč povedala, da ga je videla, kako se je poljubljal z Adriano, kasneje pa še z novinko Zaro. Prepričana je, da se je Adriani na ta način želel le prikupiti in jo dobiti na svojo stran, saj bi mu to utegnilo pomagati pri borbi za nagrado. Verjame pa, da gre pri Zari za čisto nekaj drugega in da so vpletena tudi čustva, saj neprestano tičita skupaj.

Nova glava družine