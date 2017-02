Monopol Pop TV? »Gledaš, ker ne moreš verjeti, da se take oddaje sploh delajo«

Poročali smo, da je premierna oddaja Hipnoza: dobra zabava z voditeljem Boštjanom Romihom dvignila veliko prahu, včeraj pa so njeni ustvarjalci dobesedno šokirali. Hipnotizirani tekmovalci so se namreč soočili z nalogami, ki so večinoma vključevale zabavo s hrano. Z njo so se mazali, basali, jo metali med občinstvo, stregli s prsti ...

Kakor koli že, na družabnih omrežjih se je sprožil plaz komentarjev razjarjenih gledalcev, češ da se s hrano, medtem ko so nekateri otroci brez nje, res ne gre tako igrati. Mnogi so napovedali celo bojkot.

Preberite še: Ogorčeni nad Pop TV: Sramota, otroci lačni, vi pa mečete hrano po ljudeh

No, kaj kmalu pa so se na nas obrnili tudi naši bralci in nam zaupali nekaj nasvetov. Bralec Davorin nas je že med oddajo opozoril, kaj naj napišemo o tej novi zabavi na Pop TV, ki se dobesedno norčuje iz hrane.

»Take oddaje naj se res ukinejo. Tukaj pa ne gre za načelo, ne glej, pač preklopi drugam. Gledaš, ker ne moreš verjeti, da se take oddaje sploh delajo. Prestiž, delati se norca s hrano, popoldne pa vse mogoče o beguncih, lačnih, podarjene malice v šolah ... Obup! Ja, pa še monopol Pop TV nad gledanostjo. Tega ne rabimo. Res se naj tega dejanja s to oddajo sramujejo,« je kritična Marija.

Medtem pa je Drago prepričan prav o nasprotnem, obenem pa se mu je utrnila še zanimiva ideja: »Je res, da to ni lepo, da so metali hrano v ljudi, ker ogromno ljudi strada. Ampak to ni nič proti temu, če gledamo trgovine, restavracije, ki morajo hrano vreči stran, če je ne prodajo, namesto da bi se našla organizacija, ki bi pridobila dovoljenje in to hrano zbirala ter delila revnim, brezposelnim, brezdomcem ...«

Kakšno pa je vaše mnenje o vsem skupaj? Obvestite nas.