FOTO: Ogorčeni nad Pop TV: Sramota, otroci lačni, vi pa mečete hrano po ljudeh

Potem ko je premierna oddaja Hipnoza: dobra zabava z voditeljem Boštjanom Romihom dvignila ogromno prahu zaradi namigovanj, da tekmovalci v resnici niso hipnotizirani, pa se je tokrat Slovenija zgražala že med oddajo.

Tekmovalci Petra, Jure, Benjamin, Metka in Marcel so se pod hipnozo Božidarja Grilca soočili z nalogami, ki so večinoma vključevale zabavo s hrano. Z njo so se mazali, se basali, ena izmed tekmovalk je v publiko celo morala metati pripravljene pice ...

Za vrhunec vsega so morali postreči znane osebnosti iz sveta kulinarike. Luka Jezeršek, Karim Merdjadi, Alma Rekič in Polona Požgan so med drugim dobili postrežbo pire krompirja z rokami oziroma s prsti.

Ogorčeni gledalci

Le nekaj minut po koncu oddaje se je na družabnih omrežjih razširil gnev ogorčenih gledalcev. »Tole danes, ne gledam več oddaje v prihodnje. Toliko otrok lačnih, toliko ljudi lačnih ... Eni v življenju niso okusili pohanja, vi pa mečete hrano stran, po ljudeh!« ni mogla verjeti Tina.

»Sramota, Pop tv! Koliko hrane se je zmetalo stran – res niste normalni! Kdo podpira take scenarije?« je zanimalo Sanjo.

»Starši so me učili, da hrana ni za igranje, mogoče vas tudi. Njih pa zagotovo ne, ker potem bi to hrano razdelili med tiste, ki je nimajo, ne pa razmetali. Razočarana,« je bila jezna Ines.

Ali kot je povedal Bogdan: »Takih šovov drugače ne gledam, danes pa sem tega gledal iz firbca in bil zgrožen pa ogorčen. Vse je itak zaigrano, potem pa obmetavanje s hrano in metanje ogromne količine hrane stran. Sram vas je lahko, da mečete toliko hrane stran, medtem ko je dosti našega naroda lačnega. Žalostno je, da dovolijo take oddaje, namesto da bi dali kakšne bolj poučne stvari. Sramota ste res.«

Vprašamo se lahko samo še, kaj sledi naslednjo nedeljo ...