Je Franc oplel? »To je zrelo najmanj za kazensko odgovornost«

Franc, ki v šovu Kmetija: Nov začetek ne zna držati jezika za svojimi zobmi, je nazadnje hotel grdo obračunati z Anno, a ga je ta po hitrem postopku utišala . Tekmovalci so bili nad njegovimi besedami naravnost zgroženi, nič milejši pa niso niti gledalci.

Eden je na facebooku zapisal, da bi morale biti Frančeve besede strogo sankcionirane. »Ena meja zdravega okusa mora biti,« je prepričan, v nadaljevanju pa je naštel še nekaj točk iz zakonodaje, natančneje iz zakona o varstvu javnega reda in miru, ki nedostojno vedenje (na kratko) opredeljuje kot prepiranje in vpitje na javnem kraju, ki ima za posledico vznemirjenje, razburjanje ali ogrožanje posameznika oziroma skupine. Sem spadajo tudi besede in dejanja, ki škodujejo ugledu posameznika ali skupine. »Zadeva je zrela najmanj za kazensko odgovornost,« je jasen gledalec, ki meni, da se ustvarjalci šova še niso spustili tako nizko kot letos.

Iz Planet TV so nam na vprašanje o tem, ali bodo Franca kakor koli kaznovali, odgovorili takole: »Pravila na posestvu so jasna, tekmovalce kaznujemo le, kadar jih kršijo. Na začetku vsake dobe jih prebere voditeljica, eno, ki pa je že leta enako, je prepoved fizičnega nasilja. Besede, ki jih tekmovalci v šovu izrečejo, so izraz njihovih lastnih prepričanj in ni nujno, da so všečne javnosti. A Franc z izrečenim ni kršil pravil.«

»Otrok nedorasli perverzni«

Kakor koli že, Franc se je že 'izkazal', ko je v šovu zmerjal vsa dekleta po vrsti, zdaj se je z opazkami o prostituciji spravil še nad Anno, v nadaljevanju pa sta imela z Andrejem še veliko povedati proti gejem.

Ali bodo njegovi izbruhi neprimernih besed ostali nekaznovani, bomo še videli, medtem pa mu gledalci ne prizanašajo. Na družabnih omrežjih lahko tako preberemo marsikaj. Nekdo ugotavlja, da je njegova žena res uboga, če Franc tako ponižuje vse, kar je ženskega spola, spet drugi pravi, da je ta kmet »pokvarjeni praznoglavec«. V nasprotju z njim Anna dobiva same pohvale: »Kapo dol za mirno reakcijo ter lep in kulturen 'udarec' nazaj. Od marsikaterega bi jo za take besede še na nos dobil. Sram ga je lahko, da ima pri 67 letih tako obnašanje. Otrok nedorasli perverzni.«