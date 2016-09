Kmetica obtožena prostitucije, sotekmovalci zgroženi

V resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek so s strani Franca padale težke besede, modrad zato ker je postal prvi imenovalec. Možakar je bil kar naenkrat prepričan, da je sotekmovalka Anna, ki sicer prihaja iz Ukrajine, v Slovenijo prišla, da bi se tukaj ukvarjala z najstarejšo obrtjo.

Tekmovalci so bili namreč zgroženi nad njegovim natolcevanjem, da naj bi Anna v preteklosti delala kot prostitutka. Kljub temu ni odnehal in Anno vprašal, če je kaj na tem. »Temu ni tako. Ne more se kar tako posploševati ter vsem Ukrajinkam pripisovati, da se prodajajo za denar,« je odvrnila in povedala, da se tudi kakšna Slovenka prav gotovo preživlja na ta način, pa to še ne pomeni, da to počnejo vse Slovenke,« mu je odvrnila. Po Anninem odgovoru ostal je Franc ostač brez besed.

Anna je na koncu še povedala, da upa, da bo Senad, ki ga je Franc izbral za drugega tekmovalca, na sobotnem dvoboju obračunal s Francem, še ljubše pa bi ji bilo, če bi ga kar vrgel čez meje posestva.