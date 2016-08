Hiša Gostilne išče šefa naprodaj, cene se razlikujejo za 150 tisočakov

Hiša, v kateri so tekmovalci bivali med snemanjem šova Gostilna išče šefa, išče novega lastnika. No, kot kaže, ga že kar nekaj časa, kupce pa želijo prodajalci pritegniti z različnimi agencijskimi ponudbami in tudi različnimi cenami.

Na najbolj znanem slovenskem spletnem portalu s ponudbami nepremičnin smo tako našli kar pet različnih oglasov s cenami, ki se razlikujejo za kar 150 tisoč evrov.

Vilo, ki se razprostira na 405 kvadratnih metrih, opisujejo kot razpoznavno in atraktivno. Leži ob Drenikovi cesti in je po opisu primerna tudi za veleposlaništvo ali pa diagnostični center.

Čeprav je treba za tako stavbo odšteti zajeten kupček denarja, pa je kvadratni meter hiše precej cenejši od garsonjere, o kateri smo poročali pred dnevi. Za to vilo bi bilo po najnižji predlagani ceni treba plačati slabih 1500 evrov, po najvišji predlagani ceni pa 1850 evrov. Za kvadratni meter garsonjere pa skoraj neverjetnih 4500 evrov .