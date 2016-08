FOTO: To dobite v Ljubljani za skoraj 4500 evrov na kvadratni meter

LJUBLJANA – Vas zanima, kaj dobite za 4454 evrov na kvadratni meter? No, v tem primeru, si ne morete obetati kakšnega velikega luksuza. Za ta denar boste v tem stanovanju namreč dobili 5,5 kvadratnih metrov, stranišče, tuš kabino, radiator in domofon.

Na oglas nas je opozorila bralka Janja. Nanj je naletela med pregledovanjem nepremičninske ponudbe na enem izmed znanih slovenskih portalov. Bila je naravnost zgrožena, ko je ugotovila, kaj vse ljudje prodajajo. Najbolj pa jo je zbodel oglas, v katerem lastnik prodaja garsonjero, veliko 5,5 m2. Ja, prav ste prebrali.

»Mirna lega nasproti Tivolija, atrijsko stanovanje meri res neto le 5,5 m2, vendar ima strope visoke 2,8 m in je zato postelja bila vedno pod stropom, spodaj pa sedežna, miza. Dodana vrednost je sprednje tlakovano dvorišče 8 m2 in še skupni zeleni atrij, notranje dvorišče starejšega bloka. Stavba in stanovanje etažirano, lastni števec elektrike, ostalo skupni kot običaj v starih blokih. Vseljivo takoj! Najugodnejša provizija 1,7 % od cene in DDV, agencija poskrbi za pogodbo, primopredajo, varnost! Vabljeni,« se glasi zapis ob fotografijah.

In kakšna je cena take garsonjere? 24.500 evrov. Če vas zanima, kaj dobite za tak znesek, si oglejte v galeriji.

