FOTO: Savina Atai srečno naznanila: Dobili bomo novega člana družine

»Danes dobimo še eno psičko,« je pred slabim tednom veselo zapisala Savina Atai na svojem facebook profilu. Gre za prikupno zverinico, ki bo svojo gospodarico razveseljevala z ljubeznijo in s prisrčnostjo. Kot je zapisala Savina, naj bi crkljanje s kužki namreč zvišalo raven oksitocina, hormona, ki izpere stresni hormon kortizol v našem telesu.

Sicer so se v javnosti že pojavljale govorice o tem, da naj bi bila Savina noseča, vendar so se izkazale za neresnične . Vseeno so dobili novega člana, čeprav je ta štirinožni prijatelj.