FOTO: Savina Atai pokazala svoj zaobljeni trebušček

Savina Atai je včeraj ponosno pozirala v udobnem bodiju in pokazala svoj lepo zaobljeni trebušček. Če ste ob pogledu nanj pomislili, da je na takšen način svojim prijateljem in sledilcem sporočila veselo novičko, ste se zmotili. Kot kaže Savina ni noseča, razlog za okrogel in napihnjen trebušček je njena menstruacija.

»Imejmo rade svoje polne PMS-trebuščke! Crkljajmo sebe v vseh fazah svojega cikla, zdaj pa še posebej. Ne vlecimo jih noter, samo za nekaj dni nas obiščejo, kot polna luna. Ne skrivajmo jih, lepi so! Pokažejo se zato, da povedo, da se morata naša energija in toplota spustiti nižje, pod popek. Ker tam je žensko zdravje doma,« je ponosno zapisala ob fotografijo.