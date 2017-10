FOTO: En teden hujšanja: najboljši stopili več kot deset kilogramov

Koliko kilogramov je mogoče stopiti v enem tednu? Če vprašate tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija, vam lahko povedo, da veliko. Najboljšim je s trudom uspelo izgubiti tudi več kot deset kilogramov. A v šovu računajo odstotke glede na začetno težo, zato so rezultati nekoliko drugačni (ni enako, če, denimo, Henrik shujša pet kilogramov ali pa Iztok). Edina, ki se je spustila pod mejo sto kilogramov, je Indira, ki pa je že na začetku bila blizu stotici – 102,6. Po novem je tehtnica pokazala 97,4 kilograma.

Mnogim so tekle solze sreče, slišati je bilo krike zadovoljstva in navdušenja, nekateri pa so bili nad rezultatom razočarani.

Po vsem tem je sledilo izločanje na strani rdečih, ki so stopili manj kilogramov od modre ekipe. Več o tem v članku Šok in solze: šov zapustila prva.

Trenutni izid:

– Rdeči so bili na začetku skupaj težki 1148,2 kilograma. Vsi skupaj so izgubili 59,5 kilograma, kar pomeni, da je nova skupna teža 1088,7 kilograma.

– Modri so imeli skupaj 1134,8 kilograma, v enem tednu pa so jih stopili 62. Nova teža je tako 1073,8 kilograma.