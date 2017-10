Šok in solze: šov zapustila prva

Prvi teden je naokoli in tekmovalci resničnostnega šova The Biggest Loser so prvič po tednu dni stopili na tehtnice ter se soočili s tem, koliko kilogramov so izgubili. Posloviti se je morala tudi prva tekmovalka poražene, rdeče skupine.

Tekle so solze sreče, slišati je bilo krike zadovoljstva in navdušenja, a nekateri so bili nad dogajanjem tudi vidno razočarani, saj so pričakovali, da bodo izgubili kakšen kilogram več.

Tehtnica je že prvi teden pokazala manj kot 100 kilogramov. Številke so se pri Indiri, ki je začela šov s 102,6 kilograma, ustavile pri 97,4. Presenetila je tudi najstarejša tekmovalka Marija, ki je po odstotku med dekleti dosegla drugi rezultat.

Med tistimi tremi, o katerih so se tekmovalci odločali, so bile Maja, Vanesa in Danica. Po odstotku je najmanj kilogramov izgubila Vanesa, a nekateri so bili prepričani, da je najmanj energije v treninge vložila Danica.

Robi je dejal, da se je Danica najmanj trudila, in dodal, da meni, da bo ekipa po njenem odhodu složnejša in uspešnejša. Podobno je glasoval tudi Boštjan. Marija je dejala, da ji je žal, a da na ekipo najbolj negativno vpliva Danica, zato ji je namenila svoj glas. Svoj glas sta ji dala tudi Kristijan in Aleš.

»Enkrat sem imela slab dan in sem šla raje iz telovadnice hodit gor in dol po stopnicah. Očitno sem jim s tem pokvarila energijo,« je komentirala Danica in dodala, da je bil edini motivator energije Robi, vsi ostali pa so bili tisti, ki so ustvarjali negativno energijo. »Nismo komunicirali. Nismo taki kot modra ekipa.«

»Vanesi in Maji želim veliko sreče do uspeha, veliko uspeha želim tudi modri ekipi, kjer so taki sončki,« je dejala Danica.

A vseeno za Danico to ni konec. The Biggest Loser ji bo namreč tudi po koncu njenega bivanja v šovu nudil vso potrebno podporo pri hujšanju.