Adriana izdala, na kakšen način je zmagala

Zmagovalka tretje sezone resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek Adriana Košenina nam je po finalu zaupala, kako se je pripravljala na dvoboj. »Mogoče sem se pripravljala še premalo. To se je dobro videlo pri žaganju, in sicer sem imela kar nekaj težav, saj se mi je prikazovala Marija,« je povedala v smehu.

»Bila sem osredotočena na pratiko in si naredila celo zapiske, in sicer vse glave družine po vrsti od prvega tedna naprej. Vse to, kar mi dejansko v finalu ni prišlo prav,« je dejala.