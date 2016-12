Zmagovalka Adriana povzročila zmedo: To ni noben bavbav

V razburljivem finalu Kmetije: Nov začetek sta se na posestvu na Zaplani, kjer so tekmovalci bivali 15 tednov, spopadli dve tekmovalki, Zara Ilić in Adriana Košenina. Pomerili sta se v treh igrah, prvo v spretnosti je dobila Zara, drugo v moči Adriana, v tretji, odločilni igri, pa je svojo premoč dokazala Adriana. Nagrado 50.000 evrov si je tako priborila 28-letna nekdanja vojakinja iz Jurkloštra.

Adriana nam je priznala, da si pred finalom ni upala niti sanjati, da se ji bo zgodilo kaj takega. »Najbolj me je bilo strah glasovanja, saj sem vedela, da ljudje večkrat vidijo le tisto, kar si želijo. Imela sem drugo možnost pomeriti se z Maticem in hvalabogu mi je šlo bolje kot njemu,« nam je prve vtise opisala Adriana, ki je povedala, da je bila Zara težka nasprotnica. »Mislila sem si, da začetek ni dober. No, na srečo sta mi občinstvo pa tudi vojska dala energijo, da sem bila v žaganju boljša od nje. Saj ste videli, na koncu sem prej kot Jasna ugotovila, da sem zmagala,« je povedala v smehu.



Zmedla je Jasno

Zadnja igra je namreč zmedla marsikaterega gledalca, tudi voditeljico, nato pa so v areni začeli deževati konfeti. »Jasna je videla, da je še ena posoda, toda jaz sem vedela, da sem v vsakem primeru, tudi če bi Zara pravilno odgovorila, zmagovalka.« Adriana je brez dlake na jeziku še povedala, da smo lahko gledalci zdaj videli, da je Zara v šovu večkrat dejala, da česa ne more postoriti, v areni pa je dokazala, da je prava borka. »Torej ni želela. Jaz butelj pa sem tudi na kmetiji delala, toda to se mi je obrestovalo s tem velikim čekom,« je dejala.

»Zelo mi ga je žal«

Pogovor je nanesel tudi na Matjaža, ki mu gledalci niso dali priložnosti, da bi se pomeril v finalu. »Gledalci so Matjažu po nepotrebnem obrnili hrbet. Če bi ljudje poznali celotno zgodbo, bi vedeli, da je skupaj z Maticem in mano ogromno naredil. Vse je povedal v obraz. Vsak pravi, da ceni odkritost. Kaj ti to pomaga, če si užaljen, ko ti človek nekaj pove? To je bila mogoče tako pri meni kot pri njem bila največja napaka. Videti je, da pri njem še bolj. Zelo mi ga je žal.« Ob tem je povedala, da bi se v finalu veliko raje borila proti Matjažu kot proti Zari, tudi če bi bil izid drugačen.

Kot prva ženska zmagovalka v tem šovu je še dejala, da upa, da je z zmago vsem ženskam vlila nekaj samozavesti. »To ni noben bavbav,« je še povedala nasmejana Adriana.