Bralka prestrašena: Preletava nas helikopter. Koga iščejo? 

Opazili so ga na posnetkih

LJUBLJANA – Prebivalce Ljubljane je dopoldne zmotilo nizko preletavanje policijskega helikopterja iz smeri središča mesta proti Fužinam. Čeprav so Ljubljančani vajeni hrupa in glasnega helikopterja, ki pristaja na strehi ljubljanskega UKC, pa se jim je vseeno zdelo tokrat preletavanje nenavadno in neobičajno.Ker je bralkoto tako zelo pestilo in v njen vzbujalo nelagodje ter črne misli, smo pri PU Ljubljana povprašali, kaj se je dogajalo. Pojasnili so, da so potekale aktivnosti v povezavi z iskanjem pogrešanega italijanskega študenta, ki so ga zadnjič videli 26. marca. S helikopterjem so preletavali Ljubljanico in iskali morebitne sledi, a iskanje ni obrodilo sadov.O izginotju italijanskega študenta, ki je bil v Ljubljani na izmenjavi, na spletu krožijo različne informacije. Od tega, da je padel v Ljubljanico, do tega, da so ga živega opazili v Trstu in Milanu. Policija veliko podrobnosti o poteku iskalne akcije ne razkriva, so pa v preteklih dneh povedali, da je v Ljubljano pripotovala tudi njegova družina in da pregledujejo posnetke nadzornih kamer, ki so postavljene po mestu, ter da so ga na nekaterih posnetkih tudi opazili. Policija je Ljubljanico v preteklih dneh že pregledala.