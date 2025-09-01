Kolofon

Kontakt z uredništvom

Slovenske novice

Izdajatelj: Delo mediji d.o.o.

Likozarjeva ulica 1

1000 Ljubljana



01/4737-700 (uredništvo)

01/4737-616 (pomoč in tehnična podpora; na voljo med delavniki od 9.00 do 15.00)

080 11 99 (naročniška služba)



info@slovenskenovice.si (uredništvo)

narocnine@delo.si (naročniška služba)

oglasi@delo.si (oglaševanje)

marketingpr@delo.si (odnosi z javnostmi in marketing)

tehnicna.podpora@delo.si (pomoč in tehnična podpora)



Imate za nas pomembno informacijo, zanimivo fotografijo ali želite postati naš vir? Pišite nam. Zagotavljamo diskretnost. Lahko uporabite tudi spodnji obrazec.







Uredniška ekipa



Odgovorni urednik časopisa Slovenske novice in portala slovenskenovice.si

Bojan Budja (bojan.budja@delo.si)



Namestnika odgovornega urednika

Olga Cvetek (desk, Okusi)

Robert Schmitzer (digitalni razvoj, splet)



Dnevna urednika tiska

Mitja Felc, Dušan Malovrh



Tisk

Urška Splichal (urednica Lajfa), Anita Krizmanič (urednica Bulvarja), Ajda Janovsky, Aleksander Brudar, Ema Bubanj, Boštjan Celec, Drago Perko, Iva Ropac, Jure Predanič, Lovro Kastelic, Tanja Jakše Gazvoda, Tomica Šuljić, Vladimir Ajdič, Tina Horvat, Gordana Stojiljković, Oste Bakal, Špela Ankele.



Splet

Barbara Kuklec Petek, Nina Čakarić Kiraly, Nina Blagojević, Neža Pečan, Mitja Urbančič, Simon Uršič, Alma Glumac, Aljoša Kavčič.



Šokkast

Petra Kalan



Suzy

Petra Julia Ujawe (urednica), Ajda Janovsky, Anita Krizmanić, Mateja Blažič, Tomaž Mihelič



Nedeljske Novice

Urška Splichal, Staš Ivanc



Stil & spletna Ona

Daša Mavrič, Špela Sila, Mateja Florjančič.

Polet

Miroslav Cvjetičanin

Lektorji

Anka Sladič, Jasmina Zupanc, Maša Močnik.



Tehnični uredniki

Jure Čontala, Griša Planinc, Simon Razložnik, Tomaž Ivanuš, Vasilij Kozar, Tijana Todorović Šolinc



Fotoreporter

Dejan Javornik



Tajništvo

Andreja Kozlevčar (tajnistvo@slovenskenovice.si)



Karikaturisti

Aljana Primožič Fridauer, Branko Babič, Marko Kočevar.



Oblika spletnega mesta

Emporij, d.o.o.

___________________________________



Slovenske novice izdaja podjetje Delo mediji d.o.o.

Spletna stran izdajatelja



Direktor

Dejan Novaković

Direktor trženja, digitalnega razvoja in marketinga

Gorazd Marašek

Vodja za pravo in kadre

Nataša Jakiša

Osnovne informacije

E-pošta: info@delo.si

Telefon: 01 4737 400