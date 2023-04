Anketa o zadovoljstvu z našim portalom

Na Slovenskih novicah portal ustvarjamo za vas, spoštovane bralke in bralci. Zato vas vabimo, da sodelujete v anketi in nam poveste vaše mnenje.

Katere teme so vam posebej blizu in katerih ne marate? Kaj menite o dodatni ponudbi, vezani na digitalno naročnino? Katere video oddaje bi najraje spremljali ...? Vse to so vprašanja, ki nas zanimajo, da bomo še boljši in prijaznejši do vas, zvestih bralcev. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut za izpolnitev ankete in sooblikujete prihodnost Novic skupaj z nami.

Anketa je anonimna, če pa želite, pa lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za vrednostne kartice za gorivo, ki jih bomo razdelili med pet srečnežev.