Čaka vas novi citroën C3!

Začenja se veliko odštevanje! Le še trije dnevi nas namreč ločijo do ponedeljka, 15. novembra, ko se bo na naslovnici Slovenskih novic zalesketala prva samolepilna nalepka, pod katero se lahko skriva katera izmed izjemnih nagrad Terne, nagradne igre našega in vašega časopisa, ki se po štiriletnem premoru vrača. Tokrat še bolj radodarna kot kdaj prej, v 24 dneh pa bo prinesla veselje več kot 107.000 srečnežem.

Nalepko je treba previdno odstraniti. FOTO: Marko Feist

Da, več kot 107.000 nagrad čaka v tokratnem Terninem skladu, in s kančkom sreče boste morda prav vi, dragi bralec, tisti, ki bo pod nalepko našel tri enake simbole in vzkliknil: »Zadel sem terno!« A tudi če se vam sreča ne bo nasmehnila že v prvo, ko boste nalepko počasi odlepili od časopisa, brez skrbi. Avtomatično se boste znašli še v bobnu naše vzporedne igre žreba denarne nagrade. Nova Terna namreč vsak dan prinaša kar dvojno možnost zadetka. Poleg tega pa vedno prihaja še nov dan in z njim nova priložnost za dobitek. Ali morebiti celo dva.

Nujno poklicati še isti dan

Prve srečneže je Terna razveselila že pred davnimi enajstimi leti, za njo pa se je odvrtelo še več kot 40 krogov te igre. V tem času je bralcem in bralkam Slovenskih novic postala skoraj tako domača in nepogrešljiva kot zgodbe vsakdanjih ljudi in resničnega življenja, ki jim je naš časopis pred 30 leti dal svoj glas, slovenski medijski krajini novost in svežino, ter postal vsakodnevni vir informacij od blizu in daleč, brez katerega si marsikdo ne predstavlja več začetka novega dne.

Rok Šavorič je leta 2017 zadel glavno nagrado – stanovanje v prestižni soseski Zupančičeva jama. Foto: Dejan Javornik

A vseeno, ponovimo pravila, tudi če so vsem dobro znana. Med 15. novembrom in 11. decembrom vas bo na vsakokratni izdaji Novic čakala nalepka, ki jo počasi in previdno odlepite. Po že prvih nekaj milimetrih odlepljenega nagradnega kupončka se vam bo pred očmi izrisal simbol morebitne nagrade. Je na njem sličica pralnega stroja? Potem se vam obeta nov pralni stroj znamke Gorenje – a enaka morata biti tudi preostala dva simbola.

Če se vam bo razkril simbol avtomobila, pa ste že blizu glavne nagrade – če bodo takšni vsi trije, ste dobitnik novega citroëna C3! Ob že omenjenem avtomobilu so med dobitki še štirje Gorenjevi pralni in štirje sušilni stroji, z igranjem tokratne Terne pa vas lahko zajame tudi zlata mrzlica, saj so ob 107.000 manjših nagradah v nagradnem bazenu tudi 10-gramska ploščica zlata in kar 72 darilnih gramov te dragocene rumene kovine.

Dobitki – 1 x osebni avtomobil citroën C3 – 1 x 10-gramska ploščica zlata – 72 x darilni gram zlata v vrednosti 75 evrov – 4 x pralni stroj znamke Gorenje WNEI72B – 4 x sušilni stroj znamke Gorenje DE82 toplotna črpalka – 107.000 x manjše nagrade – dnevno žrebanje 40 evrov

In kaj morate storiti, če ste zadeli tri enake simbole? Nemudoma poklicati na naše uredništvo, vsekakor pa še isti dan najpozneje do 18. ure, saj bo zgolj tako nagrada tudi v resnici vaša. Svoje podatke in številko kupona nam morate sporočiti še na dan objave, sicer bo nagrada zapadla. V vsakem primeru, tudi če bo vaš kuponček brez dobitka, pa ob osmi uri zvečer pokukajte še na spletno stran slovenskenovice.si/terna in poglejte, če se vam bo izrisalo vaše ime. Tam bomo namreč vsak dan objavljali ime zmagovalca dnevnega žreba, ki bo enemu izmed vas vsak dan odebelil denarnico za štiridesetaka.

In še to, nikakor ne nepomembno. Tudi s spletnimi Slovenskimi novicami lahko sodelujete pri Terni in, seveda, v vzporednem vsakodnevnem žrebu.