Zvezdniški vrtičkarji : Res prija roke zakopati v zemljo!

Razkošje na balkonu in gredicah

Martin Golob, najbolj priljubljen duhovnik na naših tleh, s ponosom prizna, da mu kmetovanje ni tuje. Konec koncev je odraščal na podeželju, zato meni, da delo krepi človeka, če pa si lahko ob tem še pridela kaj hrane, je toliko bolj zadovoljen. Oboževalec traktorjev si tudi letos prizadeva, da bi pridelal nekaj domače zelenjave, farani pa so navdušeni nad skromnostjo in zagnanostjo svojega duhovnika.

Energični glasbenik Dejan Krajnc je priznal, da je v teh nenavadnih časih v njem vzklila ljubezen do vrtičkanja. O osnovah se je poučil pri voditeljici Ajdi Mlakar, ki ga je obiskala doma in pri njem posnela oddajo, Dejan pa je prepričan, da bo tudi njegov vrt v Laškem zelo hitro obrodil bogate sadove, s katerimi se bo zagotovo pohvalil spletnim prijateljem.

Vrtnarjenje in pridelovanje domače hrane Tanji Ribič ne pomenita le sprostitve, temveč tudi povezanost z naravo. Na njenem obmorskem vrtu v Fiesi najdemo limonovec, kaki, oljke, mandljevec, češnje, fige, oleander, poleg dreves pa ji uspevajo tudi listnata zelenjava, zelje, melancane, šparglji in zelišča. Tanja ima tudi v Ljubljani vrtiček, na katerem se bohotijo številni pridelki.

Tudi Saša Lendero ima za hišo vrt, ki ga je pridno pognojila, je pa v zadnjih dneh veliko časa namenila rožam, ki krasijo balkone. »Včasih res prija zakopati roke v zemljo in rastlinam podariti nov dom,« je pevka navdušena nad presajanjem rož. Pred kratkim je priznala, da je zadnja leta za vrt skrbela njena pokojna mama, zdaj pa ga obdeluje sama. Odkar se je bolj posvetila vrtnarjenju, je spoznala, da se delo na vrtu ne konča z nočjo – vsaj ne za tiste vrtnarje, ki ne bi radi, da jim polži pojedo vso solato.

Simpatična voditeljica Lea Mederal je zavihala rokave in se lotila obdelave svojega vrtička. Pokosila je travo in posadila solato, bučke, kumare in paradižnik. Čeprav ji vreme zadnje tedne ni bilo naklonjeno, drži pesti, da bo njen paradižnik lepo uspeval, je pa priznala, da je letos poslušala nasvet izkušenih vrtnarjev in je solato zaščitila z mrežo proti pticam. Lani je namreč ostala praznih rok.

Tisti, ki imajo srečo in lahko brezskrbno zavihajo rokave za svojo hišo ali na domačem balkonu, se tega še kako zavedajo, med njimi je tudi nekaj znanih obrazov, ki so se pohvalili z domačimi pridelki, skrbno jih negujejo in upajo, da jih bodo lahko kmalu vrgli v lonec.