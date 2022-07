Nekateri domači zvezdniki in zvezdnice namreč brezskrbno uživajo in poležavajo ob bazenu za domačo hišo, ki jim vse poletje ponuja varno zavetje pred radovednimi pogledi in odlično sprostitev. Pevka Rebeka Dremelj, ki je v zadnjih nekaj mesecih obiskala različne konce sveta, najbolj uživa doma, poleti pa še toliko bolj, saj imajo za hišo čudovit bazen, v katerem družinica poišče ohladitev, ko sonce razgreje beton. Tanja Ribič je kot morska deklica, saj obožuje vodo. Kadar ne plava med morskimi valovi, se naša igralka najraje sprošča ob domačem bazenu v Fiesi, kjer ima družina razkošno hišo. Č...