Zvezdniški pisci otroških knjig (Suzy)

Pisatelji, ki ustvarjajo za otroke, imajo zadnjih nekaj let precej težav z naraščajočo priljubljenostjo avtorjev, ki so v resnici zvezdniki, naj gre za oskarjevce, pevce, raperje, voditelje pogovornih oddaj ali celo za mojstre notranjega opremljanja in vojvodinje. Vse seveda niso uspešnice, prav tako niso vse dobro napisane, kar priznavajo založniki, strokovnjaki pa opozarjajo, da staršev v večini primerov kakovost knjige ne skrbi. Bolj jih zanima znano ime na platnici.