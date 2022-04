Zvezdniške modne gurujke (FOTO)

Na Beverly Hillsu so podelili modne nagrade, ki so – verjeli ali ne – šele šeste po vrsti. Uradni naziv nagrad je The Daily Front Row Fashion Awards, kipce pa podeljujejo stilistom, gurujem in modnim ikonam. Znano je, da se zvezdniki (in predvsem zvezdnice) zelo rade pokažejo v vsej svoji slavi in ekstravaganci, tako tudi letos niso razočarali.

Alessandra je izbrala torbico v obliki črnega srca.

Seveda pa je pomembno, da so zvezdniki na vsaki rdeči preprogi videti brezhibno, za kar poskrbijo kar njihovi stilisti ali asistenti, ki – medtem ko pomembneži pozirajo – gladijo njihove obleke, razporejajo vlečke po preprogi ali celo češejo njihove lase.

Za slednjo nalogo je imela letos dobro znana diva Christina Aguilera najetega moškega, ki je njen dolgi čop bleščečih las, ki ji je segal vse do sredine zadnjice, ves čas krtačil, da je bil videti kar se le da sijajno. Pevka je bila sicer oblečena v dolg zelen usnjen plašč, pod katerega je obula samo svetleče mrežaste škornje. Plašč ji je na preprogi urejala asistentka, ki je bila večino časa videti precej prestrašena.

Veliko manj naporni sta bili znani manekenki, ki sta prišli brez posebnega spremstva. Namibijka Behati Prinsloo je presenetila z neurejeno pričesko in prozorno črno obleko, ki je imela na sredini prsnega koša podobo device Marije. Brazilka Alessandra Ambrosio je prišla odeta v klasično kombinacijo bele, kremne in črne barve. Modne guruje je še najbolj navdušila noseča Shay Mitchell, igralka iz nadaljevanke Ljubke lažnivke, ki je prišla v vijolični plisirani obleki in zanjo požela veliko pohval.

Behatijina pričeska je bila videti neurejena, a nalašč ali ne?

Christina ni razočarala z ekstravaganco.

Paris Hilton je prišla v spremstvu mame Kathy.