Zvezdniki v oglasih (FOTO)

Kylie Jenner: 850.000 evrov

Leta 2016 smo v tujih medijih lahko prebirali, da je že tako najbogatejša najstnica na svetu oplemenitila svoje bogastvo še z milijon dolarjev vredno pogodbo s športno znamko Puma.

Charlize Theron:

46 milijonov evrov

Oskarjevka je z lepoto in samozavestjo očarala prestižno modno-lepotno znamko Dior. Za 11-letno sodelovanje pri oglaševanju parfuma J'adore so ji izplačali 46 milijonov evrov.

George Clooney: 34 milijonov evrov

Eden najbolj znanih filmskih in televizijskih obrazov sodeluje z Nespressom od leta 2013. Kot obraz te znane znamke kave je bil pripravljen zajahati tudi osla, za to pa je prejel bogato nagrado. Leta 2017 so mu izplačali 34 milijonov evrov. V enem od intervjujev je razkril, da denar od oglasov porabi za financiranje satelita, s katerim bodo nadzirali sudanskega diktatorja.

Julia Roberts:

42 milijonov evrov

Čudovit nasmeh in dobra energija Julie Roberts vsak film, v katerem igra, spremenita v potencialno uspešnico, pri oglasih pa se ve, da bo tisto, kar priporoča zvezdnica, zagotovo postalo uspešnica. Nič čudnega torej, da so podjetja pripravljena plačati vrtoglave vsote za to, da bi postala obraz njihove blagovne znamke. Lancome ji je 2010. plačal 42 milijonov evrov, istega leta pa si je za naprej izposlovala še višjo ceno.

Beyonce: 42 milijonov evrov

Kar je v svetu filma Julia Roberts, je v svetu glasbe Beyonce, njenega nastopa v oglasu pa si želi prav vsak in proizvajalec ene najbolj znanih brezalkoholnih pijač Pepsi ni izjema. Leta 2012 je zvezdnica z njim podpisala pogodbo za 42 milijonov evrov.

Drew Barrymore: nič manj kot pet ničel

Ni znano, koliko je za vlogo v oglasu za crocse prejela igralka Drew Barrymore, nedvomno pa je šlo za vsoto z najmanj petimi ničlami.

Gwyneth Paltrow: 2,5 milijona evrov

Za svojo jo je vzela luksuzna znamka kozmetike Estee Lauder. Kot zvezda čudovitih oglasov, v katerih je zvezdnica predstavljena v najlepši možni luči, naj bi na leto na račun prejela več kot 2,5 milijona evrov.

Penelope Cruz: 1,7 milijona evrov

Španska igralka Penelope Cruz je muza kozmetičnega giganta L'Oreal, kar ji menda na leto prinese okoli 1,7 milijona evrov prihodka. Ni slabo, mar ne?

Včasih je igranje v oglasih za pravega umetnika veljalo za sramotno, danes, ko so v igri milijonski zaslužki, pa si vsak zvezdnik želi, da bi ga opazila in v ospredje kampanje postavila katera od uveljavljenih blagovnih znamk.V igri pa ni le denar, temveč tudi slava – številni obrazi prav po zaslugi oglasov, ki jih pogosto vidi več ljudi kot kak povprečen film, utrjujejo svoj zvezdniški status.Tudi multinacionalke, ki imajo edine dovolj denarja za najem zvezdnikov svetovnega slovesa, skrbno premislijo, koga bodo postavile za obraz svoje kampanje, velikokrat se je namreč že zgodilo, da so prekinili pogodbo z zvezdnikom, ki se je vpletel v afero.Predstavljamo vam nekaj znanih obrazov, ki z nastopi v oglasih služijo vsaj tako dobro kot s svojim poklicem.