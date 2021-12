Zvezdniki v nepozabnih toaletah (FOTO)

Filmski in modni sladokusci so novembra le dočakali premiero enega najbolj težko pričakovanih filmov letošnjega leta, trilerja Hiša Gucci, ki ga je režiral Ridley Scott. Premiere z modo obarvanega filma, ki so se odvile v največjih svetovnih prestolnicah, so bile prava paša za oči, saj so se obiskovalci tokrat še posebno potrudili s toaletami.

Najbolj pa so blestele zvezde večera, glavni igralci filma, ki so si priložnosti primerno nadeli Guccijeve kreacije. V najbolj nepozabnih kombinacijah smo jih občudovali na premieri v Londonu. Glavna igralka v filmu Lady Gaga je blestela v vijolični obleki, ki jo je za Gucci ustvaril modni oblikovalec Alessandro Michele, Salma Hayek pa je poskrbela za nepozaben vtis v zlati obleki. Jared Leto je postal vzor modernega modno ozaveščenega moškega v žametni svetlo modri obleki in belih škornjih ter s srebrno torbico v obliki anatomsko oblikovanega srca.

Celebrities seen arriving for the UK premiere of House of Gucci in London Pictured: Lady Gaga,Stefani Germanotta,Image: 642433210, License: Rights-managed, Restrictions: -ALLCOUNTRY, Model Release: no, Credit line: Profimedia

Film je v prvem vikendu po premieri zaslužil 12,5 milijona evrov, navdušil pa je tako občinstvo kot kritike, ki mu napovedujejo oskarje. Največji navdušenci bodo filmske prizore lahko naslednje leto podoživljali v Villi Balbiano ob italijanskem jezeru Como.

V razkošni stavbi, ki je v filmu prikazana kot dom družine Gucci, bo mogoče prespati za tisoč evrov na dan.