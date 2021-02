Odpri galerijo

Naomi Watts in Liev Schreiber: Kot bi bila še skupaj Naomi Watts in Liev Schreiber sta začela hoditi leta 2005. Čeprav se nista nikoli poročila, sta veljala za enega najbolj usklajenih zvezdniških parov. V razmerju sta se jima rodila dva sinova: 2007. Alexander in leto pozneje še Samuel. Razhod para po 11 letih je bil miren in je potekal brez odvečne drame, če ne bi razglasila, da je ljubezni konec, pa najbrž tega nihče ne bi uganil. Še vedno namreč z otrokoma počnejo veliko stvari skupaj, kot družina. Oba sta medtem že našla novi ljubezni, kar pa prijateljstva med njima ni skalilo. Nedolgo tega sta bila z otrokoma skupaj v Benetkah.