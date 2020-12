Zvezdniki in božični prazniki

Na letošnji praznični fotografiji Paris Hilton se drevesca skoraj ne vidi, saj sta v ospredju dedinja in njen partner Carter Reum, za katerega se govori, da bi bil lahko gospod Pravi. Takole pa je njena smrečica sijala leta 2014.

Novak Đoković in njegova Jelena imata za seboj naporno leto, saj sta prebolela covid-19, znova pa sta bila tarča govoric o ločitvi. Te sta tudi tokrat odločno zanikala in zagotovila javnosti, da se bosta tudi med letošnjimi prazniki objemala. Zagotovo se bo kak objem zgodil pred smrečico, tako kot se je leta 2015.

Zakaj bi se slikal z novoletno jelko, če se lahko vanjo kar preoblečeš? Pevka Katy Perry je postala praznično drevesce za nastop na kanalu Disney. Letos ima sicer za takšne norčije bolj malo časa, saj se jima je z Orlandom Bloomom avgusta rodila prvorojenka Daisy.

Okrašena drevesca so središče praznično okrašenega doma, vir zabave in navdušenja za najmlajše družinske člane ter kotiček, ob katerem si od dneva in vseh mogočih obveznosti utrujene oči radi spočijejo tudi starejši. Tu si lahko dajo duška ustvarjalni posamezniki ne glede na to, ali so navdušenci nad minimalizmom ali ljubitelji kiča – na božično-novoletnem drevcu je namreč dovoljeno prav vse! Tako navadni smrtniki kot tudi zvezdniki med seboj kar tekmujejo, kdo bo imel lepšega, večjega in bolj okrašenega. Praznične jelke in smreke so priljubljen motiv objav na instagramu in odlično ozadje za praznične portrete. Poiskali smo nekaj še posebno simpatičnih posnetkov zvezdnikov ob njihovih drevescih, odločitev, katero zvezdniško drevo je najlepše, pa prepuščamo vam.